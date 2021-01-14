МОЗ готується до зростання захворюваності в лютому і реагувати на нові спалахи інфекції китайського вірусу
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував можливе продовження локдауну в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Згідно з прогнозами, після зимових свят, в середині лютого, почне зростати кількість хворих на грип, сезонний спалах накладеться на епідемію китайського вірусу і загострить ситуацію.
Як заявив Віктор Ляшко, під час новорічних "канікул" українці рідше їздять на роботу, більше часу проводять з сім'єю і не звертаються до лікарів без крайньої потреби, через це рівень захворюваності повинен знизитися. Щоб розтягнути цей процес і зробити повернення людей на роботу більш плавним, Кабмін і посилив карантин.
"Це відбуватиметься поступово і дозволить збити криву зростання, щоб збільшення захворюваності не ввело систему охорони здоров'я в колапс", - зазначив головний санлікар. - "До того ж лікарні зараз готові значно краще, ніж це було в квітні, травні, серпні".
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За словами Ляшка, поки МОЗ не бажає продовження локдауна, хоча спрогнозувати ситуацію досить складно. У планах Міністерства-повернутися до менш жорсткого карантину і реагувати, спираючись на показники захворюваності та прогнози фахівців.
"Ми плануємо вийти з карантину з 25 січня і не вводити жорсткого карантину надалі, а перейти на адаптивний, який буде застосовуватися там, де фіксуються локальні спалахи захворюваності", - підсумував представник МОЗ.
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