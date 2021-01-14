Хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма порадував шанувальників нескромним знімком з дружиною Лілією

Нове фото з'явилося в особистому мікроблозі Instagram.

Так, зіркове подружжя вирішило взяти участь у зухвалій фотосесії в чорно-білому стилі.

Влад Яма надів рвані джинси, білу футболку, а зверху накинув картатий жакет. Найцікавіше, що в кадрі він стоїть без взуття.

А ось Лілія Яма до фотосесії підійшла більш відверто. Вона стоїть в коротких шортиках, які акцентують увагу на худеньких ніжках дівчини, і головний акцент на шовковій футболці, яка ледь прикриває груди дружини хореографа.

Поверх футболки Лілія одягла також картатий піджак, щоб остаточно не зводити з розуму фотографа і шанувальників.

"Нехай удача завжди буде в кишені!",- підписав Влад Ядма зухвалий знімок у своєму мікроблозі, під яким фанати залишили десятки захоплених коментарів.

"Вау", "Удача і успіх"," неймовірні"," Фантастика", " дуже хороше, атмосферне фото!", "Не зрозумію, хто кого розділ", "це філософський камінь у вас тепер в кишені", "навіть слів немає, щоб описати яке це класне фото", " красунчики, молодці!",- написали вони під публікацією.

Раніше ми писали, що Влад Яма показав, як розважається під пісню своєї колишньої партнерки Наталії Могилевської. Яма був у клубі, де грала пісня артистки.

Суддя шоу "Танці з зірками" не стримався і пустився в танок. Незважаючи на те, що хореограф був дуже просто одягнений, він запалював на повну.

Нагадаємо, що задоволений Влад Яма блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі

Як повідомляла Politeka, Влад Яма посадив малолітнього сина-модника за кермо розкішного авто

Також Politeka писала, що Влад Яма в червоних плавках влаштував екстремальні розваги