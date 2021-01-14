Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес блиснула своїми формами для популярного журналу

Як пише Politeka.net, знаменитість взяла участь у фотосесії для видання Elle і опублікувала кадри на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Для нового випуску вона приміряла відразу кілька яскравих образів, якими поспішила хизуватися перед своїми шанувальниками.

Так Дженніфер Лопес одягла мереживний костюм боді з повністю закритими руками, але оголеними ногами. Через безліч дірочок здається, що тканина просвічується наскрізь, можна навіть помітити відсутність бюстгальтера. У такому вигляді зірка присіла на розкладний стільчик, спокусливо схрестивши ноги.

Для іншого відвертого фото Дженніфер позувала в мішкуватому білосніжному платті з дуже ризикованим декольте, яке розгорнулося майже до пупка і зробило потужний акцент на пишних грудях моделі. В рамках фотосесії актриса також одягла щільну блузку, розстебнувши майже всі гудзики, і спідницю, зібрану з різних клаптиків і візерунків.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від різноманітності сміливих образів, на які зважилася 51-річна Лопес, і засипали її приємними коментарями:

"Ух ти, ця обкладинка - все"; " шикарна мама !!"; "О боже, богиня, королева! Люблю тебе"; " ти світишся, мамо !! Так пишаюся тобою"; "це занадто гаряче"; " Ваш стиль унікальний! ✨ 🧡 "; "Абсолютно приголомшливо"; "Твоя посмішка робить мене щасливим"; "вау, Джейло, ти продовжуєш вбивати гру"; "Подивися на це гарне обличчя !!! 😍 ❤ ️ "; "Яка гарна жінка ... назавжди."; "Королева гламуру"; " Бомба🔥"; "а як ти влізла в цю бабусину скатертину?"; "Боже! Що за жінка!!"; "Це занадто красиво".

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