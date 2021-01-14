Українська співачка Настя Каменських, відпочиваюча на Мальдівах, вирішила зайнятися спортом після критики в мережі

Так, зараз Каменських відпочиває на Мальдівах і активно проводить час з чоловіком, милуючись околицями. Під останніми кадрами користувачі Instagram почали помічати, що зірка нібито поправилася, тому артистка нещодавно виклала в сторі яскраві фото перед тренуваннями.

На фото Каменських позувала в спортивному костюмі свого дизайну-чорних велосипедках і короткому топі. Відзначимо, щоб бути у формі, співачка харчується 5-6 разів на день маленькими порціями в один і той же час. Вона стверджує, що завдяки такому режиму вона перестала боротися з неминущим почуттям голоду.

Також артистка п'є багато води і часто зволожує шкіру. Раніше Каменських заявила, що без спорту не могла б скинути 20 кілограм, особливо вдячність повинна дістатися її тренеру, який не тільки наставляв зірку, коли Настя впадала у відчай.

Під час кожної відпустки Настя демонструє фігуру в бікіні з високою посадкою, крутить сідницями на камеру і без збентеження роздягається, знімаючи навіть білизну. Це стає причиною невдоволення в мережі. Цей раз не став винятком.

Позуючи в провокативній позі, Каменських підкреслила талію і викликала суперечки в мережі:

"Може краще дитину завести? 🤔 Нудно вам...; Натягнуті труси по саме не хочу, для повних дівчат, швидкий спосіб зробити стегна візуально стрункими. Ось і все. Тому і натягує; 😊Настя,може вистачить свої труси всім показувати! Пора про дітей подумати? А в творчості що нового?; Далеко не худенька, скільки можна показувати свої тілеса, вже всі забули, що співаєте ...».

Нагадавши, Каменських розкуто покрутила формами в чорному бікіні: "знову поправилася або вагітна?"

Також Politeka повідомляла, що грайлива Каменських вбралася в латекс і спокусила не тільки поглядом

А ще Politeka писала, що Настя Каменських збентежила новим іміджем з намистом, несподівані кадри