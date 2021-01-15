Курс валют в Україні 15 січня здивує різким стрибком долара і падінням євро

Як пише Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Нацбанку України, перед вихідними долар відіграє позиції, показавши зростання після тривалого падіння.

Як відомо, останні кілька днів долар стрімко втрачав у ціні. 14 січня курс валют навіть подолав психологічну позначку, опустившись нижче 28 гривень за долар. Тепер же "зелені" трохи підросли, знову подолавши цей поріг.

Так, 15 січня 1 долар продаватимуть за 28,06 гривень, в той час, як днем раніше його можна було купити за 27,97 гривень.

Євро, в свою чергу, втратить в ціні, подолавши свою психологічну позначку. У п'ятницю 1 євро можна буде купити за 33,98 Гривень, в той час як днем раніше європейську валюту продавали по 34,03 гривні.

Варто відзначити, що за останній місяць поведінка долара радувала українців, адже «зелені» не показували різких стрибків і поводилися досить стримано. За прогнозами економічних експертів, найближчим часом курс долара може знизитися до 27,6 гривень за одиницю. Це пов'язано зі зростанням цін на експортну продукцію, в тому числі на зерно і сталь.

Нагадаємо, що долар обвалиться найближчим часом, українців попередили про новий курс:"Проб'є психологічну позначку".

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