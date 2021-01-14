Переможець шоу "Холостячка", обранець Ксенії Мішиної і автор Студії "Квартал 95" Олександр Еллерт зганьбився незнанням української мови і несподівано вирішив реабілітуватися

На своїй сторінці в Instagram Еллерт розповів, що працює також ведучим, а незнання державної мови обернулося для нього диким конфузом, передає Politeka.net.

Минулого року, ще до "Холостячки", він вперше вів весілля українською мовою зі своїм майбутнім суперником на шоу Андрієм Рибаком. У Рибака проблем не виникло, а ось після того як Еллерт в черговий раз осоромився, сказавши «...на ваших столах помідори і огірЦІ...", наречений не витримав і дозволив ведучому розмовляти російською, аби лише той не ганьбився.

Тепер же вперше з часів школи Еллерт вирішив зайнятися українською мовою і запропонував шанувальникам гру: вони пишуть йому слово російською - він перекладає українською.

Підписники в коментарях запропонували десятки цікавих варіантів, деякі розповіли курйозні історії з власного досвіду.

"Пам'ятаю твої «огірці» як ніби це було вчора", - пожартував над колегою Андрій Рибак.

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