Солістка популярної української групи The Hardkiss і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна вразила зухвалим образом на зйомках
Перед Новим роком популярні артисти The Hardkiss і Monatik записали дует на композицію «Кобра», після чого представили в соціальних мережах оригінальний кліп. Автором тексту виступила Юлія Саніна, яка заради кліпу змінила образ. У цьому ж образі зірка виступала в новорічному шоу, яке було заздалегідь записано.
Деякими кадрами вирішили поділитися і самі фанати, адже їм припала до душі нова композиція. Монатік також зазначив, що був дуже задоволений спільною роботою з колегами і був вражений талантом Юлії.
"Коли Кобра закохана-вона не спить" 🐍 The HARDKISS і MONATIK з піснею "Кобра"! 🔥Небезпечний музичний поцілунок", - сказано в описі композиції, під новим відео ж відзначили, що виступ в новорічну ніч був неперевершеним.
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"Дуже красиво 🤩; неймовірно просто👏; вогонь🔥 😍 😍; одні з небагатьох артистів, які співали Наживо! Браво! 👏 🔥 ви супер!",- захопилися фанати.
Раніше Юлія Саніна поділилася зворушливим фото, яке зробив її чоловік. На знімку Саніна відображена з сином Данею під час їх недавнього відпочинку на морі. Сімейство вирушило покататися на яхті, насолоджуючись свіжим бризом і морськими видами.
При цьому, син виконавиці явно втомився і задрімав, зворушливо пригорнувши до мами. Сама Саніна в цей момент сиділа в купальнику, закутавшись в рушник, і дивилася кудись вдалину. Як розповіла виконавиця, це фото зробив її чоловік-Валерій Бебко.
Нагадавши, Саніна з " Танців з зірками "зачарувала образом фатальної блондинки з короткою стрижкою:"невпізнанна".
Як повідомляла Politeka, партнер Саніної по "Танцях з зірками" підкрався ззаду, змусивши зірку попітніти: чоловікові таке б не сподобалося.
Також Politeka писала, що Юлія Саніна з " Танців з зірками "схвилювала похмурим виглядом і одкровенням:" якими б ви не були сильними..."