Фешн-фотограф, суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла шанувальникам, що їй довелося пережити під час операції на очах

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка продовжила розповідь про те, як вона зважилася, і як пережила корекцію зору. За словами Плакидюк, вона звернулася до лікаря із зором -5,5 і сильним астигматизмом. Незважаючи на всі застереження, вона зважилася на операцію, щоб добре бачити.

"Я вам безбожно набрехала про "пару днів" між частинами, але краще пізно, ніж ніколи, тим більше, що директ завалений листами стражденних колег по такому ж нещастю", - почала Соня свою історію.

Вона детально описала, як проходила підготовка до операції, зупинившись на моменті, коли в очі їй капнули заморозкою.

⠀

"Через пару хвилин очі почали дивно німіти: дуже дивне відчуття, ніби відсидів ногу, але в оці. Зрозуміла, що коли починаю напружувати м'яз, щоб кудись подивитися - починає нудити",— розповіла жінка.

Вона додала, що операція робиться машиною, але краще від цього не стає.

"Це були найстрашніші за відчуттями 7 хвилин у моєму житті", - підвела підсумок Плакидюк.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки і захоплення її зовнішністю на фото.

"Ох і красива", "Шик, шик, шик", "Фото клас", "які синоніми до слова богиня? Я тут бачу тільки богиню", "Яд", "Читаю, і моторошно стає", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Соня Плакидюк примостилася між ніг у роздягненого хлопця: "повинен взяти вас...".

Як повідомляла Politeka, Соня Плакидюк показала мистецтво зваблювання в ліжку: "Мадам лягли і...".

Також Politeka писала, що Соня Плакидюк перетворилася на кокетливу красуню з картини: "Вау, це шедевр".