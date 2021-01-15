Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав шанувальникам свою "дику" натуру

Зірка регулярно ділиться з підписниками кадрами закулісся різних шоу, сімейними фото з дружиною і маленьким сином, хвалиться спортивними успіхами і розкішним відпочинком. Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram артист поділився кумедними кадрами з екзотичного відпочинку, передає Politeka.net.

На тлі соковитої зелені і пальм Влад встав на карачки, вирішивши освіжитися біля розбризкувача. У коротких шортах і спортивній футболці суддя "Танців з зірками" прийняв пікантну позу на газоні і мотиляв головою з боку в бік під бризками води. При цьому відео поступово сповільнюється, і завдяки слоумоушену кадри виглядають ще кумедніше.

"С - Свіжість", - максимально лаконічно і влучно підписав відео Влад Яма.

Раніше Влад Яма порадував шанувальників нескромним знімком з дружиною Лілією. Зіркове подружжя вирішило взяти участь у зухвалій фотосесії в чорно-білому стилі.

Влад одягнув рвані джинси, білу футболку, а зверху накинув картатий жакет. Найцікавіше, що в кадрі він стоїть без взуття. А ось його дружина до фотосесії підійшла більш відверто.

Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма посадив малолітнього сина-модника за кермо розкішного авто.

Також Politeka писала, що Влад Яма в червоних плавках влаштував екстремальні розваги, захоплюючі кадри.