Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, полонила зухвалим фото

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала у вельми відвертому вигляді. Яна позувала біля дзеркала в трусиках і чорному топі. Артистка спокусливо вигнулася, засвітивши апетитний животик.

"Щоб ви розуміли, зараз я повинна була відпочивати в Дубаї. Але прислухавшись до свого організму, не роздумуючи поміняла квитки і прилетіла на детокс, в мій улюблений «голодувальний» центр. Через пару днів я буду сповнена сил, енергії і відмінного настрою!",- поділилася своїми планами артистка.

У коментарях красуні залишили масу компліментів і відгуків.

"Мася, ти і так прекрасна", "не переборщіть", "Яна, спасибі за нову заставку на телефон"," Сильно не голодуй там!", "Мати, ти чого? І як себе в руках тримати тепер", "Пантера", "там зараз шейхи інших обкатують.. Трохи пізніше, коли всі роз'їдуться, і вам Яна там будуть раді.. Там грошей на всіх вистачить", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Кошкіній довгий час приписували роман з розведеним Харламовим після того, як їх нібито бачили разом на вечірці у Ляйсан Утяшевої.

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