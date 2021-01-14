Відеоробота молдавського співака і колишнього тренера шоу "Голос країни" з українською співачкою підкорила мережу

На офіційній сторінці шоу "Голос країни" в Instagram розмістили фрагмент відеокліпу на пісню "Все пробачати" екс-тренера шоу Дана Балана і переможниці проекту Оксани Мухи, передає Politeka.net.

"Dan Balan у фіналі 9 сезону #голоскраїни представив україномовний дует з перлиною української музики Оксаною Мухою під назвою #ВСЕПРОБАЧАТИ! За 5 днів відео набрало більше 10 мільйонів переглядів і було трендом в YouTube довгий час. В кінці цього року одна з топових радіостанцій внесла трек в чарт найпопулярніших пісень року, розмістивши його на третьому місці", — похвалилися під відео.

Українці залишили безліч захоплених коментарів, але багато хто шкодує, що Балана не буде в новому сезоні "Голосу країни", і його "союз" з Тіною Кароль закінчено.

"Найкращий тренер Голосу країни 👏; О Дан, ми вже думали не побачимо 😂; Мені все подобається, тільки Оксана переграла, соррі🥴; Наш магічний Даник, як же тебе не вистачає 😢; Дана тепер буде дуже не вистачати(; Дуже душевна пісня і кліп)👏 😻; ееех,як шкода, що його не буде в 11 сезоні 😭 😭 Дан + Тіна = сезон вдався! А так навіть і не дуже чекаю новий «Голос»; Нереально талановитий!",- пишуть в коментарях шанувальники Дана Балана.

Нагадаємо, несподіване об'єднання Наді Дорофєєвої з Даном Баланом сколихнуло мережу.

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