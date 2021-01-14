Українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розкрила секрети своєї краси і показала себе в стильному вбранні
31-річна артистка поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому вона вирішила розкрити секрет краси своєї шкіри.
"Відразу скажу, що на якість вашої шкіри впливає харчування і кількість води, яку споживаєте. Ви напевно тисячу разів це чули, але і я підтверджую. Як тільки я перестала їсти м'ясо шкіра на обличчі помітно очистилася, і варто мені з'їсти джанк фуда мій кишечник відразу дає знати через шкіру. Так що в першу чергу стежимо за внутрішнім світом", - закликала Мішина.
Вона також розповіла і про косметику, якою користується.
Проілюструвати свій пост зірка вирішила власним знімком. На ньому Мішина позує перед камерою в бежевій блузці з відкритими плечима. Макіяж з темними тінями на очах і нюдовой помадою ідеально підкреслив її природну красу, зробивши погляд більш виразним.
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Підписники знаменитості бурхливо відреагували на її пост.
"Текст не читав, але красива", "Ви неймовірно красива було дуже цікаво прочитати про ваш догляд спасибі", "сама несамовито красива!", "Ось і наша Мішина вже Сашина", "дуже миле і елегантне фото", - пишуть коментатори.
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