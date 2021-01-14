Українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розкрила секрети своєї краси і показала себе в стильному вбранні

31-річна артистка поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому вона вирішила розкрити секрет краси своєї шкіри.

"Відразу скажу, що на якість вашої шкіри впливає харчування і кількість води, яку споживаєте. Ви напевно тисячу разів це чули, але і я підтверджую. Як тільки я перестала їсти м'ясо шкіра на обличчі помітно очистилася, і варто мені з'їсти джанк фуда мій кишечник відразу дає знати через шкіру. Так що в першу чергу стежимо за внутрішнім світом", - закликала Мішина.

Вона також розповіла і про косметику, якою користується.

Проілюструвати свій пост зірка вирішила власним знімком. На ньому Мішина позує перед камерою в бежевій блузці з відкритими плечима. Макіяж з темними тінями на очах і нюдовой помадою ідеально підкреслив її природну красу, зробивши погляд більш виразним.

Підписники знаменитості бурхливо відреагували на її пост.

"Текст не читав, але красива", "Ви неймовірно красива було дуже цікаво прочитати про ваш догляд спасибі", "сама несамовито красива!", "Ось і наша Мішина вже Сашина", "дуже миле і елегантне фото", - пишуть коментатори.

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