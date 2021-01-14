Зірка телепроекту "Дом-2", телеведуча і співачка Ольга Бузова побалувала фанатів відвертими кадрами
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео з Мальдів, де вона відпочивала разом зі своїм хлопцем Давою. Співачка була одягнена в міні-бікіні червоного кольору. Вона позувала в маленькому басейні, прикрашеному пелюстками червоних троянд. Дівчина крутилася перед камерою, демонструючи свою нереальну фігурку. Судячи з відео, саме так Бузова спокушала Даву.
Бузова брала пелюстки в руки і обсипала себе ними, намагаючись здаватися дуже спокусливою. На тлі виднівся блакитний океан і чисте небо.
«Долетіли. Все, що було на Мальдівах, залишиться на Мальдівах», - підписала відео зірка.
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У коментарях Ользі залишили масу приємних слів.
"Яка краса", "мої улюблені, а так хотілося щоб ви ще відпочили, ех", "Наша дівчинка вдома", "дуже красиво Мась. І ти красива", "як то кажуть, найкраща у всьому", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, під час відпочинку на Мальдівах Ольга вийшла заміж за свого хлопця. Вони провели церемонію на пляжі, обмінявшись клятвами. Пізніше артистка похвалилася в Instagram обручкою. Втім, церемонія не має ніякої юридичної сили, а є більше традицією і розвагою для туристів.
Нагадаємо, що Бузова в мікро-бікіні викликала оторопь, переборщивши з засмагою і схудненням:"можна анатомію вивчати".
Як повідомляла Politeka, Ольга Бузова стала посміховиськом, показавшись в міні-бікіні:"дошки попливли".
Також Politeka писала, що шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами:"не ганьбилася б, як дошка".