Солістка відомого українського гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха покрасувалася стрункою фігурою в короткій сукні

Як повідомляє Politeka.net, співачка поділилася новим постом в Instagram, в якому поміркувала на тему своїх емоцій після виступів. Так, зірка зізналася, що кожен раз після концерту її переповнює енергія.

"У такі моменти я нагадую собі міні-атомну станцію. Саме такі емоції я відчуваю після виступу. Мене переповнює енергія і я готова ділитися їй з кожним проходить повз (якщо він не злякається цунамі на ім'я Віка). І мені подобається це відчуття", - зізналася виконавиця.

Вона додала, що їй навіть починає не вистачати цих емоцій.

"Якщо подумати, мені навіть здається, що це якась залежність – від слухачів, від драйву, від овацій і від вібрації, яка електричним струмом пронизує мене, коли ми зі Славою співаємо", - додала Смеюха.

Вона також поділилася своїми фотографіями в короткій чорній сукні з розлітається спідницею. Наряд дозволив красуні продемонструвати свої стрункі засмаглі ніжки у всій красі.

Шанувальники не могли не прокоментувати її пост.

"Дівчатка ви бомба", "розумничка, вогонь, заряд, позитив", "красуня, розумничка", "дівчатка, вас завжди приємно і слухати і бачити!",- пишуть люди.

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