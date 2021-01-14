Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла одну з головних ролей в серіалі "Величне століття", вразила неповторною посмішкою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька портретів, підкоривши своєю незрівнянною зовнішністю. Як відомо, днями актриса народила другу дочку. Зараз зірка відновлюється після пологів, але не забуває балувати шанувальників архівними кадрами.

На першому фото Мер'єм постала в звичному для себе образі. Вона була одягнена в елегантне плаття, яке підкреслило її витончену шию і ідеальне обличчя. Актриса піднесла руки до волосся, завдяки чому портрет виглядав особливо соковито.

А ось друге фото, яким поділилася Узерлі, стало вельми незвичайним для її аккаунта. Зазвичай зірка віддає перевагу стриманому вигляду, але тут вона сміялася і світилася від щастя. Фотографи зуміли зняти голлівудську посмішку актриси у всій красі. Родзинку променистому образу додали кучерики на голові актриси.

Судячи з усього, цей знімок передає внутрішній стан зірки, яка щаслива появі в її житті маленької людини.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася яскравими знімками зі свіжої фотосесії. Зеленоока зірка позувала в розкішній сукні, бретельки якої зісковзнули з плечей.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" сяє від щастя, дивлячись на новонароджену дочку:"народилася султанша!".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з "Величного століття" вперше показала обличчя новонародженої дочки:"чиста любов".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" схвилювала виглядом після народження малюка:"така сумна...".