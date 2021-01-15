Відома актриса і зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко підкорила українців новим кумедним роликом

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила коротке відео, вразивши шанувальників і новим образом, і несподіваним жартом, передає Politeka.net.

Цього разу Вікторія перетворилася на фатальну брюнетку, примірявши чорну коротку перуку. Образ доповнив яскравий макіяж з червоними губами і густими накладними віями.

"Рідкі колготки, рідкі колготки, рідкі колготки зимою мені мама дала", — дзвінким голосом проспівала Булітко на камеру, тримаючи в руках тюбик із загадковою субстанцією.

"Мама завжди каже:"Одягайся тепліше! Зима на дворі !"А ви знали, що таке рідкі колготки ?)))",- написала Булітко під відео.

"Я знаю тільки що таке рідкі соплі на морозі)); Рідкі колготки?? А шуби рідкої немає?? - якщо заявить шо хоче шубу я їй вуаля 😂; Може їх треба в три підходи наносити ? Щоб тепліше було😂; Оххх, червона помада вогонь 🔥 🔥 🔥Віка, вона вам дуже пасує; Як все складно у жінок. То епіляція, то "рідкі" хз що... Зате весело напевно; Ну не СКОТЧ, вже добре ♪; Мало зі стільця не впав; Зате стрілок не буде); Ви така прекрасна😍навіть з рідкими колготками в руках; Віка, ти найкраща, Жіночий квартал плаче", - підтримали гумористку в коментарях.

Нагадаємо, Вікторія Булітко з "Дизель шоу" потрапила в ганебну ситуацію в лікарні: "треба було постаратися".

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