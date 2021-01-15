Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий приголомшив фото з дорослою донькою

Як передає Politeka.net, 37-річний гуморист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позував разом зі старшою донькою Варварою.

Дівчинці 15 січня виповнюється 13 років - гордий батько вирішив оригінально привітати спадкоємицю.

У кадрі Євген, в білій футболці, обіймає дочку-красуню за плечі, сидячи позаду неї. Варвара, в сукні в блакитну квіточку, пригорнулася до батька, торкнувшись головою його щоки.

"З Днем народження, моя артистка ❤️ @k0shevaya 13 нормальний поверх. Далі тільки вище і з любов'ю до всіх, хто з тобою поруч) і без нервів😂 Люблю і пишаюся. @yalta_k оціни красу фотографії 😂❤️", - звернувся до доньки Кошовий.

Користувачі також приєдналися до привітань. Серед тих, хто "лайкнув" і залишив теплі слова був телеведучий Юрій Горбунов. "Красуня!! Удачі тобі в житті!!", - прокоментував він.

"🌷фото супер! З іменинницею Вашу сім'ю. Дорослій дівчинці довше дитинства)"

"Красунчики я подумав дружина.. Прочитав про поверх і не зрозумів чи то я туплю - чи че... ❤️"

"З Днем народження, татова гордість!🤗"

"Шикарна. На татка схожа"

"Копія тато💓 вітаю))"

"руками прикрив*"

"Раніше Варя була копією тата а виросла вилита мама 😍"

Як ми повідомляли, Варвара в одному з недавніх інтерв'ю скаржилася на булінг в школі - причиною дівчинка називала те, що її батько знаменитий. Діти, за її словами, називали Євгена клоуном, що її сильно засмучувало.

"Одного разу мені так набридло, що тата в черговий раз назвали клоуном, що я не витримала і висловилася, щоб більше ніхто не смів так про нього говорити", - заявила Варвара.

Нагадаємо, 12-річна дочка Кошового з "Квартал 95" покрасувалася з "дорослим" макіяжем, забувши про вік: "карколомна"

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" з красунею-дочкою вирішили знайти нову професію: "тату, не показуй»