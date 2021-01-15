Відома російська актриса Христина Асмус змусила говорити про її возз'єднання з екс-чоловіком шоуменом Гаріком Харломовим

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса поділилася свіжим фото.

Асмус і Харламов разом сходили з їх донькою на фільм, в зйомках якого брав участь шоумен.

"Ми подивилися "Останній богатир: корінь зла"! Нам дуже сподобалося і фільм має, безумовно, заслужений успіх!.. Легко і з задоволенням дочка і племінниця подивитися фільм», - розповіла артистка.

Асмус опублікувала знімок, на якому з донькою племінницею і чоловіком відображені в кінотеатрі.

Відзначимо, спільне фото Асмус з Харламовим викликало справжній фурор в мережі. Хтось навіть став сумніватися, що вони розлучилися. У той же час інші бажають парі скоріше знову зійтися.

"Хіба не розлучилися?", "Так вони розлучилися, чи ні?", "Ви красиво виглядаєте всі разом", " Все у вас налагодиться, і йому важко без вас і вам теж, ви хороша пара, тільки поступися йому», «Він від бабусі пішов, він від дідуся пішов, він від Асмус пішов, але обіцяв повернутися», «Давайте вже миріться, ми за вас переживаємо», «Найкрутіша пара, чесна. Сім'я. Дай Бог все встане на свої місця, криза середніх років», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що пом'ята і розпатлана Асмус ошелешила словами після Нового року:»бідолаха".

Як повідомляла Politeka, задоволену Асмус "застукали" з Харламовим після розлучення, камер не соромилися:" не можу надивитися!».

Також Politeka писала, що Асмус не стримала почуттів поруч з Харламовим і зважилася на одкровення: «коли любиш і дуже хочеш...».