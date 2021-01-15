Ціни на транспортування газу в Україні буде знижено

Таке рішення було прийнято в ході наради народних депутатів з представниками Кабінету міністрів і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повідомила народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.

"Ціни за транспортування газу складуть не більше 1,79 гривні. А максимальна ціна на газ буде не більше 6,99 гривні за кубометр. Ціна на газ буде майже однаковою по всій Україні", - зазначила нардеп.

Крім того зазначається, що загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень. За словами нардепа, уряд прийме постанову за тарифами 15 або 18 січня, а нові тарифи будуть затверджені 19 січня.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд прийняв рішення зафіксувати єдину ціну на газ не вище 6,99 грн за кубометр на період карантину.

"Уряд прийняв рішення зафіксувати єдину ціну на газ не вище 6,99. Це ринок. Це ціна газу на ринку. Але верхня межа не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр. "Нафтогаз" готовий продавати споживачам газ за цією ціною", - пояснив Шмигаль.

Така ціна діятиме на період карантину, або до кінця опалювального сезону.

"Як мінімум це буде лютий-березень. І далі ми будемо дивитися, якою буде ситуація. Можливо ціна піде різко вниз і ми знімемо ці обмеження. У більшості країн Європи є ринкове регулювання. Але там є річний продукт. Ціна фіксується на рік. Ми теж хочемо зробити на рік, а не на місяць, коли ціна коливається і люди не можуть розрахувати свою платіжку. А зафіксуємо ціну на рік", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 в Україні підняли ціни на газ і електроенергію, що призвело до акцій протесту з перекриттям дорогв ряді регіонів. У зв'язку з цим 13 січня уряд запропонувало ввести державне регулювання цін на газ на період карантину або до завершення цього опалювального сезону і ціну на газ в 6,99 грн за метр кубічний для всіх побутових споживачів.

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