Зірки іноді вирішуються на кардинальні зміни

Знаменитості можуть постати в такому вигляді, що іноді їх неможливо впізнати, передає Politeka.net. Світленька чи темненька: подивімось на красунь, які поміняли колір волосся і вирішимо, що їм більше личить.

Не так давно російська актриса Христина Асмус вирішила кардинально змінитися - зірка зі світло-русявої дівчини перетворилася у шикарну брюнетку. Зірка опублікувала фото етапів свого фарбування, довівши, що це не перука. На такі зміни актрису підштовхнула її роль в одному з проектів.

Відома співачка Ані Лорак нещодавно опублікувала сторі, який "підірвав" мережу. Зірка стала блондинкою, правда, це виявилася всього лише перука. Користувачі мережі тут же стали обговорювати новий образ артистки, більшість зупинилася на тому, що зірці більше личить бути "темненькою".

Українська виконавиця Тіна Кароль вразила зовнішністю ставши коротко стриженою брюнеткою. Зірка стала просто невпізнанною, адже її звикли бачити зовсім іншою. Користувачі мережі були не в захваті від таких кардинальних змін. На щастя, виявилося, що Тіна одягла перуку для однієї зі своїх ролей.

Дженніфер Лопес вже багато років не змінює свій колір волосся, але вона не проти експериментів, тому носить перуки. Так, красуня вже неодноразово перетворювалася в блондинку і брюнетку. Шанувальники люблять Джей Ло з будь-яким кольором волосся, тому завжди пишуть їй багато компліментів.

Кім Кардашьян експериментує з кольором волосся постійно. Якою тільки не була ця спокусниця. Вона неодноразово наривалася на критику, але зірка ніколи не звертає ні на кого уваги.

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