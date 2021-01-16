Відома модель Кайлі Дженнер вразила красою в приспущеній спідничці

Палюча Кайлі Дженнер після декількох пластичних операцій з гордістю демонструє форми, пише Politeka.net. Від зірки не можна відірватися, особливо в пікантних фотосесіях.

Користувачі мережі у фан-групі, присвяченій моделі, опублікували знімки, від яких обдає приємним жаром.

На фото спокусниця позує в обтягуючому короткому топіку, який підкреслював її пишні груди. Посередині був бантик, що додав гарячого образу якогось кокетства.

Зірка одягла також обтягуючу спідничку з довгим розрізом, що оголив струнку ніжку.

Спокусниця приспустила спідницю, що обтягнула її стегна, і злегка оголила сідниці.

На талії блищав красивий поясок, який виділив її стрункість, а також поблискував на пружному животику.

Кім притиснула долоньками груди і закрила очі ніби від насолоди.

"У неї є стиль ❤", - написали автори поста.

За 10 годин пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі погодилися з висловлюванням у публікації й написали моделі багато приємного.

"Забрала моє серце", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер перенесла багато пластичних операцій на обличчі й тілі. Зірка за допомогою хірургів підправила собі ніс, змінила форму підборіддя, попрацювала над вилицями, губами й зубами.

Також зірка збільшила груди і стегна. На думку фахівців, модель зробила ліпосакцію, прибравши з живота частину жирової тканини, ліпофілінг, пересадивши цю жирову тканину в зону стегон і глютеопластику, встановивши імпланти в сідниці.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер непристойно відчинила кофтинку і вхопила себе за пишний бюст

А ще Politeka писала, що фігуриста Кайлі Дженнер помірялася "гордістю" з подругою, одягнувшись в тісний купальник

Також Politeka повідомляла, що пустотлива Кайлі Дженнер похвалилася мокрими "близнючками" в ниточках бікіні