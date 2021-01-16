Відома модель Кайлі Дженнер вразила красою в приспущеній спідничці
Палюча Кайлі Дженнер після декількох пластичних операцій з гордістю демонструє форми, пише Politeka.net. Від зірки не можна відірватися, особливо в пікантних фотосесіях.
Користувачі мережі у фан-групі, присвяченій моделі, опублікували знімки, від яких обдає приємним жаром.
На фото спокусниця позує в обтягуючому короткому топіку, який підкреслював її пишні груди. Посередині був бантик, що додав гарячого образу якогось кокетства.
Зірка одягла також обтягуючу спідничку з довгим розрізом, що оголив струнку ніжку.
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Спокусниця приспустила спідницю, що обтягнула її стегна, і злегка оголила сідниці.
На талії блищав красивий поясок, який виділив її стрункість, а також поблискував на пружному животику.
Кім притиснула долоньками груди і закрила очі ніби від насолоди.
"У неї є стиль ❤", - написали автори поста.
За 10 годин пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі погодилися з висловлюванням у публікації й написали моделі багато приємного.
"Забрала моє серце", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер перенесла багато пластичних операцій на обличчі й тілі. Зірка за допомогою хірургів підправила собі ніс, змінила форму підборіддя, попрацювала над вилицями, губами й зубами.
Також зірка збільшила груди і стегна. На думку фахівців, модель зробила ліпосакцію, прибравши з живота частину жирової тканини, ліпофілінг, пересадивши цю жирову тканину в зону стегон і глютеопластику, встановивши імпланти в сідниці.
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