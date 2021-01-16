Відома модель Шилпа Сетхі, яку називають індійською Кардаш'ян, показала себе в максимально жаркому образі

Шилпа активно веде сторінку в Instagram і показує форми вражаючих розміром. Сетхі збільшила собі спочатку п'яту точку, а після цього зібрала гроші на збільшення грудей. Красуня зараз живе в Нью-Йорку і ні в чому собі не відмовляє. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото Шилпа позує в чорній прозорій сукні, розвернувшись спиною. Сетхі взялася руками за волосся, хвалячись ефектними формами, яких зовсім не бентежиться.

"Подобається моє плаття?",- написала зірка.

Фанати поставили понад 150 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так, але чи може це зробити", "сьогодні ввечері для розваги", "я відмовляюся вірити, що це видає неприємні запахи", "чи можете ви відреагувати на мій коментар таким чином, щоб я побачив, що мій 2021 рік зроблений, люблю тебе", " можна сьогодні збільшити картинку?", "Я бачу твою красу", "я самотній, мені дійсно потрібна дівчина", "мрія будь-якого хлопця", "ти справжня дівчина, хоча".

На другому фото Шилла вже стояла в топі і шортиках. Дівчина акцентувала увагу на пишних сідницях, які були максимально обтягнуті нарядом. Кадр вийшов запальним і звабливим, так як Сетхі обожнює себе показувати.

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