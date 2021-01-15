Пішов з життя актор Олександр Воробйов

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили в прес-службі московського театру Олега Табакова.

Через місяць, 14 лютого, йому б виповнилося 59 років.

"Артист створив на нашій сцені безліч чудових ролей. А деякі вистави без Воробйова уявити просто неможливо-наприклад "Два ангела, чотири людини". Висловлюємо найглибші співчуття рідним і близьким Олександра Петровича. Його відхід - велике горе для всіх нас", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, актор помер після тривалої хвороби.

Він знявся більш ніж в 50 фільмах і серіалах. Серед них "Завод", "Дільниця", "Олігарх".

Також актор брав участь у великих кінопроектах - "Адміралъ", "Іронія долі. Продовження".

Йому було 58 років.

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У сети висловили співчуття рідним і близьким актора у зв'язку з тяжкою втратою.

"Олександр Петрович, як же я тебе обожнював!!! Світла пам'ять", " світла пам'ять чудовому акторові!", "Світла пам'ять прекрасному Артисту улюбленого театру!", "Саня, як же так? Хороший ти був мужик, а як актор супер! Ех, поки Саня... Світла пам'ять", - писали користувачі Мережі.

Нагадаємо, знаменита актриса відійшла в інший світ, на її фільмі виросло не одне покоління: деталі трагедії.

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