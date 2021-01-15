Пішов з життя актор Олександр Воробйов
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили в прес-службі московського театру Олега Табакова.
За попередньою інформацією, актор помер після тривалої хвороби.
Він знявся більш ніж в 50 фільмах і серіалах. Серед них "Завод", "Дільниця", "Олігарх".
Також актор брав участь у великих кінопроектах - "Адміралъ", "Іронія долі. Продовження".
Йому було 58 років.
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У сети висловили співчуття рідним і близьким актора у зв'язку з тяжкою втратою.
Нагадаємо, знаменита актриса відійшла в інший світ, на її фільмі виросло не одне покоління: деталі трагедії.
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