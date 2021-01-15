"Олександр Петрович, як же я тебе обожнював!!! Світла пам'ять", " світла пам'ять чудовому акторові!", "Світла пам'ять прекрасному Артисту улюбленого театру!", "Саня, як же так? Хороший ти був мужик, а як актор супер! Ех, поки Саня... Світла пам'ять", - писали користувачі Мережі.

Нагадаємо, знаменита актриса відійшла в інший світ, на її фільмі виросло не одне покоління: деталі трагедії.

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