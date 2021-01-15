Відома співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", показала себе в компанії епатажної MARUV

На фото красуня позує в сукні і туфлях, забравшись на стіл. Віка задерла ніжку, хвалячись її ідеальністю, і зовсім не бентежилася, що на ній була сукня. Поруч можна побачити MARUV, яка стояла на колінах, забравшись теж на стіл. Зірка позувала в сукні з вирізом у вигляді сердечка на грудях і прозорих колготах. Кадр вийшов кумедним і запальним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Віка і Анна( справжнє ім'я MARUV), сиділи просто на столі і хвалилися ніжками. У відображенні вікна можна побачити Славу Камінську, яка спостерігала за тим, що відбувається.

"А я буваю зухвала. А разом з MARUV ми такі шкідливі і вільні дівчатка. Розповідайте, а ви приймаєте темну сторону?",- написала зірка.

"О, Боже", "Слава на другому фото", " Стрип-клуб На виїзді. У вас куди більше стилю і краси", "яка гидота це ваша MARUV", "гарячі тигриці", "які ноги".

Повідомлялося, що солістка відомої української групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха покрасувалася стрункою фігурою в короткій сукні.

Співачка поділилася новим постом в Instagram, в якому поміркувала на тему своїх емоцій після виступів. Так, зірка зізналася, що кожен раз після концерту її переповнює енергія.

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