Зірки у відпустці не тільки добре проводять час, але ще можуть набрати зайве, ніжачись на пляжі

Заради появи на концертах, на яких планують зробити фурор, зірки постійно сидять на дієтах, займаються спортом і контролюють режим дня. Дозволяючи собі розслабитися у відпустці, деякі зірки помітно набирають зайвого. Представляємо вам топ фото зірок, які показали свої фігури без "прикрас".

Нещодавно Леся Нікітюк показала, як змінилася її фігура після всіх свят і як вона насправді набрала зайвого на талії. Також Нікітюк представила жартівливий спосіб швидко прибрати зайве.

Тіна Кароль активно відпочила в Карпатах разом з сином і навіть поділилася зворушливим роликом, записаним заради позруєння фанатів. Полконники помітили, що Кароль вдається добре тримати себе у своїй формі.

Настя Каменських вирушила на відпочинок на Мальдіви, звідки почала ділитися різними яскравими фото і навіть потрапила під гнів мережі за кадри в бікіні. Щоб не набрати зайвого, співачка вирушила в зал прямо у відпустці.

Поліна Гагаріна після схуднення і скинутих кілька десятків зайвих кілограмів завжди стежить за собою. Деякі навіть відзначили, що на пляжі Гагаріна виглядала ще худіше, ніж зазвичай.

Катерина Осадча після відпустки поскаржилася, що дещо поправилася і хоча на фото не видно її зайвих кілограм на талії, вони і правда є.

Світлана Лобода у відпустці завжди тренується вранці разом з дочкою і вже не раз вражала стрункою фігурою. Цього разу артистка підкорила фігурою в Instagram, надівши крихітний леопардовий бікіні.

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова розповіла, що має намір повернутися на тренування після відпустки, так як вона зовсім розлинилася і їй пора повертати свою форму, як раніше.

Оля Полякова вирушила на відпочинок на Мальдіви, де активно показує кадри з відпустки. Нещодавно зірка також розповіла, що набрала вже два зайвих кг і це не межа, так як її Відпочинок в самому розпалі.

Нагадавши, Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку:"молодше дочки виглядає".

Як повідомляла Politeka, соковита Лобода довела до приємного тремтіння в ультра-короткій сукні:"світла шикарна".

Також Politeka писала, що Лобода в" зісковзнувшем "ТОПі притиснула дочку до себе, змусивши публіку ойкнути:" сильні емоції...".