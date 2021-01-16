Популярна співачка Тіна Кароль вміє підібрати ідеальний наряд для виступу

Макіяж і зачіска артистки стали своєрідними родзинками її стилю. Хвилясті локони і червона помада на губах постійно додають лукам Кароль певної елегантності і краси. У той же час для виступів зірка завжди одягає нові сукні, кожен раз вражаючи вибором.

Дизайнерські приталені сукні, що нагадують золоту епоху голлівудського гламуру завжди вигідно виглядають на жіночній фігурі Кароль. В її гардеробі є і українські бренди, але що б Тіна не вибирала, вона виглядає дуже спокусливо, вважають фанати.

Шанувальники навіть влаштували битву образів, запропонувавши фанатам проголосувати за кращий наряд зірки з останніх публічних появ. Чорні сукні не залишили нікого байдужими:

"2, 3🔥, 2 і 1 просто бомба 3 класний, 2🔥, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, Мені дуже подобається ваш вигляд;, красивий 1, 2 милий, все прям все❤️, 2😍, 3😍, Ну напевно 1,2,3😻, Ай, як складно😍 🔥, 1. така кішечка, важко вибрати, так що все 😍❤️, всі 3 нереально красиві, але декольте-це головне💔 ✨».

Зазначимо, одне з фото обговорили на фан-сторінці зірки її шанувальники. На представленому кадрі Тіна позувала в червоній сукні досить простого дизайну і без будь-яких принтів і прикрас. Родзинкою в її цибулі стала лише знаменита червона помада, яка дивно добре їй йде.

Зазначимо, Тіна Кароль стежить за своїм здоров'ям. Зірка стверджує, що кожній дівчині потрібно пити багато води, адже це запорука вічної краси, а також відмовитися від шкідливих звичок. Одне з найголовніших б'юті-правил Тіни Кароль: давати шкірі перепочинок після важкого сценічного гриму. Тому не дивно, що на сцені співачка завжди сяє.

Нагадавши, Горбунов показав щасливу Осадчу, здивувавши прихованими талантами красуні-дружини: "Наш новорічний…»

Як повідомляла Politeka, Катерина Осадча осідлала жеребця і пограла оченятами від задоволення: кадри.

Також Politeka писала, що Потап вирішив втекти від Каменських і ошелешив дружину своїм виглядом: "якщо раптом ви сумнівалися, що Леха…»