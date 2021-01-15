Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в провокаційному образі

На фото красуня стояла в куртці, ботфортах, прозорому боді і куртці. Останнє зірка скинула до другого знімка. Дівчину не бентежила прозорість вбрання і вона хвалилася найапетитнішими місцями в різних позах. Кадри вийшли дуже запальними і пікантними, адже худенька молода модель вміє показати спокусу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі під публікацією:

"Олена красуня", "Гарячі ноги", "Вся ваша чудова струнка форма тіла, приголомшливо красивий вигляд, чудовий клас краси зі струнким тілом", " Бомба, а доставка тільки по Україні?) ", "Я обожнюю твою чуттєвість"," Олена, Ти королева"," Ох, яка лялечка) пощастило чоловікові"," ось хто перший був піонером Єрусалимського храму, дай мені мій німб","я не можу зрозуміти мову, якою ти говориш, але я люблю тебе".

Ми писали, що українська модель Олена Омович вразила фігурою в сміливій міні-сукні.

Так, зараз модель відпочиває в курортному Буковелі, позуючи на камеру на вулиці. Омович вирішила приміряти тісне облягаюче плаття, яке максимально підкреслює її значні обсяги. При цьому в руці у знаменитості чашка з кавою.

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