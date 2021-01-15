Українська співачка Настя Каменських, відпочиваюча на Мальдівах, показала свій новий образ у неоновій сукні

Настя проводить жаркий Відпочинок з чоловіком на Мальдівах, звідки ділиться різними фото в розділі Сторі в Instagram. При цьому співачка розповідає, що приділяє час і тренувань незважаючи ні на що.

За словами Каменських, вона встає рано вранці на пробіжку і відвідує спортзал, щоб підтримувати себе у формі, хоча раніше її і критикували за зайву вагу. Зараз співачка показує, як веселиться на пляжі і дивує новими трендовими образами.

Нещодавно зірка поділилася з яскравими фото для і показала новий образ, в якому вийшла в сет. Невелике неонове плаття підкреслило вигини зірки, а розстебнуті гудзики на зоні декольте підкреслили бюст. У той же час через фільтри зовнішності Насті стала несхожою на себе.

Після того, як Каменських з Потапом полетіла на Мальдіви, зірку засипають коментарями під фото. На знімку зірка постала одному зі своїх улюблених пудрових бікіні з принтом леопарда. Позуючи в провокативній позі, Каменських підкреслила талію і викликала суперечки в мережі.

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33-річній зірці радять завести дитину і змінити стиль, щоб не задирати бікіні так високо:

"Може краще дитину завести? 🤔 Нудно вам..зміни тривають.; А ще вище не можна труси натягнути?; захоче натягне вище або нижче ,яка вам різниця ,займіться собою😂; натягнуті труси по саме не хочу, для повних дівчат, швидкий спосіб зробити стегна візуально стрункими. Ось і все. Тому і натягує; 😊Пора про дітей подумати? Далеко не худенька, скільки можна показувати свої телеса, вже всі забули, що співаєте ...».

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