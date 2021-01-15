Популярна співачка Світлана Лобода підкорила шанувальників сміливою сукнею

Як передає Politeka.net, артистка розмістила спільне фото з бізнес-вумен Мариною Актон в мікроблозі "Instagram". Сама вона одягла вельми незвичайне біле плаття, зібране з візерунків і коротких ниток поверх прозорої тканини, коротка "спідниця" практично не прикрила ноги, а елегантні туфлі на високих підборах зробили Світлану ще стрункішою. Голову зірка прикрасила оригінальною прикрасою з каменів, яке чудово доповнило образ.

Лобода поклала руку на плече своїй супутниці, яка з'явилася в кадрі в короткому стильному платті з чорним верхом, що оголив плечі, і білою спідницею. Марина блиснула стрункими ніжками і прикрасила їх чобітками з блискучим декором. Родзинкою образу мами стало сріблясте намисто на шиї і завиті довге волосся.

"Нічого особистого, виключно реклама", - підписала Світлана Лобода.

Користувачі соціальної мережі в коментарях засипали красунь приємними компліментами і похвалили за чесність:

"Світла, ви просто вогонь. Хочу зробити огляд на ваше керівництво по догляду за шкірою"; " на таку рекламу я готова дивитися вічно️️"; "по-моєму головна прикраса тут ви😍, на шию вже ніхто не зможе подивитися"; " Ви тут така красуня! Вам дуже йде такий макіяж!👍 "; "Образ нереальний😻 🔥";" Лобода - одне ім'я, а скільки насолод, дивлячись на цю красу";" яка ж ти красива";"світла точена, як статуетка".

Нагадаємо, що Лобода показала засмаглу маму-красуню в бікіні, як сестри: "тепер зрозуміло, звідки..."

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