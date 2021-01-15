Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес дуже зациклена на своєму зовнішньому вигляді

Однак далеко не завжди артистка встигає привести себе в порядок перед концертами. Зокрема, деякі шанувальники відзначають, що останнім часом Лопес злегка поправилася і округлі стегна вже складніше приховати під одягом, враховуючи те, як Лопес любить виділятися на публіці.

Співачка пропадає в спортзалі годинами, завдяки своїй завзятості і тренувань Лопес навіть в 51-рік може похвалитися ідеалньимі формами, проте цього разу фанати помітили, що зірка дещо поправилася і її фігура округлилася.

Так як Лопес не любить дієти, вона навіть вирішила знову займатися серфінгом з веслом, щоб урізноманітнити будні і зробити з більш активними. Концертні фото з пишною фігурою Лопес не залишили мережу байдужою:

"Будь ласка, більше змінюйтеся; дивно, що у неї все ще є це; скільки праці кожен день вкладено в це тіло, проте іноді навіть воно здає; Хто твій заручник; я просто не можу в це повірити; я теж хочу бути твоєю заручницею, твоєї краси, Дженніфер ❤️; які розкішні форми, здається тебе навіть стало більше».

Раніше Джей Ло вирішила розлучитися із зайвими кілограмами досить давно і ще після пологів привела себе в порядок, займаючись за спеціально розробленою методикою її тренера Трейсі Андерсон. В основу тренувань лягли активні фізичні навантаження-плавання, заняття на велотренажерах і біг.

Зараз же артистка танцює на пілоні, займається спортом з коханим, розважається на пляжі і любить латиноамериканські танці.

Нагадаємо, що розпалена Дженніфер Лопес на тренуванні засвітила свої " ягідки "у відвертому топіку:"Ого, яка поза".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес сп'янила видом на пляжі, засвітивши бюст:"яка шоколадка".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес потрясла видом в червоному бікіні, кадри без фотошопу: "о боже!"