Українська співачка Тіна Кароль порадувала фанатів новим кадром з фотосесії

Зірка виклала фото в незвичайному образі на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Тіна Кароль відома своїми відвертими, часом навіть провокативними нарядами з пікантними вирізами і декольте, але на цей раз вона сфотографувалася в матово-чорному обтягуючому костюмі з капюшоном, який повністю приховав її розкішне волосся. Відкритим залишилося тільки особа з завороженим поглядом, яке наполовину закрито тінню.

"Мені потрібен від тебе втечу", - написала Тіна Кароль у своєму пості, можна припустити, що це рядок з її нової пісні.

Вірні шанувальники співачки згадали, що раніше вже бачили рядки, які поступово складаються у вірші:

"Вау🔥 образ"; "любов"; "яка крута пісня буде🔥"; "скоро пісню зберемо✌ 🤩"; "Я скорее лёд, чем снег. Я не для твоих побед. Мне нужен от тебя побег... ну точно пісня 🔥"; "новий рядок з нового вогню?"; "Вогняна"; "ікона краси"; "на таку" черницю "я б сходила в кінотеатр"; " Космічна!"; "Обожнюю це фото"; "які підписи, невже нова пісня на підході"; " Мона Тіна?"; "я пропустила вихід нової черниці?"; "Навіщо так лякати народ?"; "Ребус від Тіни"; "Тіна, ви були б офігенно красивою черницею"; "це відпад, дівчатка";" в монастир хахаха";" скільки ж інтриг"; " Бомба нереалка!"; "Мужики хочуть, баби заздрять".

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