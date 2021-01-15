Сім'я популярного українського співака Дмитра Монатіка показала свій командний дух на екзотичному пляжі

Нове яскраве фото з'явилося на сторінці артиста в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімку Монатік зображений зі своєю дружиною Іриною і синами. Не так давно артист відправився на Мальдіви, щоб провести там час зі своєю сім'єю. На фото можна побачити, як сімейство насолоджується часом на розкішному курорті.

Так, всі четверо позують на знімку в плавках від купальників і однакових вільних футболках з написом «Монатік» і певним числом. Співак і його сім'я прийняли веселі пози, демонструючи свою радість.

"Всі ритмолови в зборі!!!",- підписав кадр співак.

Його шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Найулюбленіші!", "Афігенна команда", "міні монатікі такі милашки", "як красиво", "дуже круте фото", "красиві до неможливості", "це неймовірно! ідеальне уособлення любові", "сім'я найцінніше", "миле сімейне фото", "ви молодці! Відпочивайте і набирайтеся сил ! А можна дізнатися який це пляж?", "Щасливі дітлахи", "Фото-рай", "круті майки, по днях народження) відмінна задумка", - пишуть захоплені фанати під знімком артиста.

Нагадаємо, задоволений Монатік впав у дитинство на Мальдівах, вразивши несподіваним талантом: "татові 12+".

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