Зведена сестра Меган Маркл Саманта Грант готується випустити цілу книгу з компроматом на дружину принца Гаррі

Презентація книги "Щоденник нахабної принцеси", присвяченої американській дружині британського принца, запланована на 17 січня, повідомляє Daily Star. За словами самої Грант, в цій книзі вона вирішила викласти всю правду про свою зведену сестру, до якої жінка явно відчуває сильну неприязнь.

"Очевидно, що деякі подробиці їй не припадуть до душі. Правда часом дивніше, ніж вигадка, і я вважаю за краще говорити правду", - заявила 56-річна Грант.

Вона стверджує, що її книга не покликана знищувати репутацію Маркл. За словами Грант, вона намагалася бути максимально відвертою і не знає, чи сподобається її зведеній сестрі те, що написано в книзі.

У свою чергу, журнал In Touch Weekly з посиланням на анонімне джерело повідомляє, що Маркл навряд чи буде публічно висловлювати обурення у зв'язку з написаним у книзі. У той же час, відомо, що Грант планує поділитися «хорошими, поганими і брудними» подробицями про зведену сестру.

Відзначимо, що раніше Грант жорстко критикувала Меган Маркл за те, що герцогиня нібито нічим не допомагає їх батькові. Вона неодноразово називала зведену сестру «порожньою, нарцисичною і повернутою на успіху".

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі ошелешили Міддлтон в її день народження, гучні деталі: "Кейт не очікувала...".

Як повідомляла Politeka, Маркл нещасна після втечі з принцом Гаррі, про що шкодує герцогиня: "довелося пережити...".

Також Politeka писала, що принц Гаррі змінив зовнішність, сусід розповів, як він тепер виглядає: "все одно, що побачити Лох-Несское Чудовисько...".