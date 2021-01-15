Популярна українська співачка Оля Полякова зізналася Лєрі Товстолєс з "Квартал 95", хто з українських знаменитостей її дратує

Артистка "Жіночого кварталу" взяла невелике інтерв'ю у співачки, в ході якого Полякова поділилася своєю думкою про колег по сцені.

На початку інтерв'ю Товстолєс з криками і сміхом кинулася обіймати співачку, на що зірка з посмішкою помітила: «Яка ти істеричка!». В ході самого інтерв'ю Поляковій потрібно було за п'ять секунд відповідати на поставлені запитання.

Так, зірка заявила, що три подарунки, які можуть порадувати будь–яку жінку - це відпочинок на Мальдівах, квартира і пенсія.

В кінці інтерв'ю Товстолєс вирішила поставити більш каверзне питання.

"Три зірки, які тебе дратують? Я знаю, що ти скандальна особистість", - звернулася вона до Полякової.

Втім, на це питання співачка відповіла буквально відразу.

"Хто мене бісить, так? Бісить мене Лобода, бісить Тіна Кароль і Ані Лорак", - ні секунди не сумніваючись заявила Полякова.

"Зовсім скоро український шоу бізнес більше не зможе без зіркоманки. Звездоманка знає всі останні новини, плітки і всі факти про зірок. Ну і звичайно завжди дізнається відповіді на самі каверзні питання", - написала в підписі до відео Товстолес.

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