Популярна українська ведуча Катя Осадча поділилася атмосферним фото на пам'ять про відпочинок, продемонструвавши свою фігуру в повітряному сарафані

Як відомо, на початку січня знаменитість разом зі своїм чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим, вирушила на відпочинок в Дубай. Осадча регулярно ділилася яскравими кадрами з курорту, проте 15 січня відпочинок пари добіг кінця. З цього приводу ведуча опублікувала новий пост у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Осадча показала, як прогулюється по пляжу на тлі розкішного Дубайського пейзажу з високими хмарочосами, що йдуть в небо. Для прогулянки під жарким сонцем ведуча вирішила вибрати по-літньому легкий наряд.

Так, вона крокувала по піску в синьому сарафані з напівпрозорою спідницею і глибоким декольте. Образ ведучої доповнювали окуляри і солом'яний капелюх.

"Літо і сонце – добре, але пора приступати до роботи", - підписала знімок Осадча.

Її шанувальники бурхливо відреагували на новий пост ведучої.

"Все добре в міру, але як же там добре", "шикарна, Катюша", "всього доброго вам", "яка краса", "Катюша як добре, що ви відпочили з сім'єю. Нехай робота буде радістю для Вас", "незвично бачити такий допис взимку", "як тепло і красиво там", - пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу і з брудною головою вразила зовнішнім виглядом в літаку: "Катю не впізнати".

Як повідомляла Politeka, Горбунов "втратив" Осадчу на курорті, фото на самоті: "Юрій, а що це...".

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