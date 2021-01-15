Колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників стильним образом з блискучим ліфом

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Кумейко розповіла про свою недавню появу на зйомках.

Співачка продемонструвала, в якому стильному образі вона з'явилася в знімальній студії. Так, на фото її можна побачити у вільних білих джинсах з високою посадкою і чорному піджаку. Перчинки образу додає той факт, що під піджаком у зірки не було нічого крім розшитого блискітками бра. У такому вбранні Кумейко виглядала дуже спокусливо.

"Сьогодні на зйомках розкрила в собі внутрішній потанцював вміщати рекламу в 15 секунд! Так що звертайтеся", - написала зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати свіжий пост.

"Дуже красива) фанат. Колишній колега",» який топ, мммм) яка Настя«,» найкрутіша, Голлівуд відпочиває", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кумейко показала себе після відпочинку.

На фото Анастасія позує в шортиках і ТОПі. Дівчина стояла на причалі і зробила вертикальний шпагат.

Кумейко довелося взяти ногу рукою, щоб поза вийшла максимально ефектною. Красуня посміхалася і не соромилася себе показати, тому знімок вийшов досить пікантним.

Нагадавши, розкішна екс-Nikita поманила позою, залишившись в одній білизні: "я готова!".

Як повідомляла Politeka, екс-Nikita заманила ефектним шпагатом, не поступаючись навіть Волочковій: "Ну здрастуй, милий!".

Також Politeka писала, що екс-Nikita помірялася розмірами декольте із запальною подружкою: гідні обкладинки журналу.