Колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників стильним образом з блискучим ліфом
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Кумейко розповіла про свою недавню появу на зйомках.
Співачка продемонструвала, в якому стильному образі вона з'явилася в знімальній студії. Так, на фото її можна побачити у вільних білих джинсах з високою посадкою і чорному піджаку. Перчинки образу додає той факт, що під піджаком у зірки не було нічого крім розшитого блискітками бра. У такому вбранні Кумейко виглядала дуже спокусливо.
"Сьогодні на зйомках розкрила в собі внутрішній потанцював вміщати рекламу в 15 секунд! Так що звертайтеся", - написала зірка.
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Її шанувальники тут же почали коментувати свіжий пост.
"Дуже красива) фанат. Колишній колега",» який топ, мммм) яка Настя«,» найкрутіша, Голлівуд відпочиває", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кумейко показала себе після відпочинку.
На фото Анастасія позує в шортиках і ТОПі. Дівчина стояла на причалі і зробила вертикальний шпагат.
Кумейко довелося взяти ногу рукою, щоб поза вийшла максимально ефектною. Красуня посміхалася і не соромилася себе показати, тому знімок вийшов досить пікантним.
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