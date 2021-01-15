Старша дочка популярної співачки Віри Брежнєвої вразила фото зі своєю молодшою сестрою
Як повідомляє Politeka.net, Соня Кіперман поділилася знімком зі своєю сестрою Сарою в Instagram.
Так, 19-річна дівчина написала, що фото було видалено з соцмережі, проте вона вирішила його перезалити.
На чорно-білому знімку юна красуня зворушливо притискає до себе свою молодшу сестричку. Обидві вони позують в білих светрах і темних брюках. Кожна з сестер красива по своєму, але в них вгадується схожість із зірковою матір'ю.
Знімок вийшов дуже затишним і по-сестринськи теплим. Оцінила його і сама Брежнєва, яка написала в коментарі, що це – любов.
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Кошовий із "Квартал 95" звернувся до доньки, яка страждає від цькування в школі: "Далі тільки..."
Авто потрапило у фатальну ДТП, вдалося вижити лише одному: подробиці та кадри трагедії
Полякова на Мальдівах вибухнула гнівом на адресу українців: "Злі, не чують нікого, крім себе... "
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
Шанувальники також коментують фото.
"Найкрасивіші», «неймовірно красиво🖤», «мамине щастя», «красиві дівчатка», «Мамина гордість, дівчатка красотулі», «солодкі сестрички», «прекрасні», "мамині красиві донечки", - пишуть люди під знімком.
Раніше ми писали, що Соня показала себе в ніжному образі.
На фото Кіперман позувала в білій сукні і без білизни. Красуня на одному фото присіла, вип'ятивши п'яту точку, а на другому - розвернулася боком, хвалячись бездоганними вигинами. Дівчина залишила волосся розпущеним, а образ доповнила босоніжками. Кадри вийшли світлими і захоплюючими, адже Соня любить хвалитися своєю красою.
Нагадавши, Брежнєва з "ВІА Гри" збентежила кадрами з красунею-дочкою, Плакидюк оцінила.
А ще Politeka писала, що юна дочка Віри Брежнєвої віддалася ніжності у ванній, мама може не схвалити.
Також Politeka повідомляла, що старша дочка Віри Брежнєвої виросла і затьмарила зоряну маму.