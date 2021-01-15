Старша дочка популярної співачки Віри Брежнєвої вразила фото зі своєю молодшою сестрою

Як повідомляє Politeka.net, Соня Кіперман поділилася знімком зі своєю сестрою Сарою в Instagram.

Так, 19-річна дівчина написала, що фото було видалено з соцмережі, проте вона вирішила його перезалити.

На чорно-білому знімку юна красуня зворушливо притискає до себе свою молодшу сестричку. Обидві вони позують в білих светрах і темних брюках. Кожна з сестер красива по своєму, але в них вгадується схожість із зірковою матір'ю.

Знімок вийшов дуже затишним і по-сестринськи теплим. Оцінила його і сама Брежнєва, яка написала в коментарі, що це – любов.

Шанувальники також коментують фото.

"Найкрасивіші», «неймовірно красиво🖤», «мамине щастя», «красиві дівчатка», «Мамина гордість, дівчатка красотулі», «солодкі сестрички», «прекрасні», "мамині красиві донечки", - пишуть люди під знімком.

Раніше ми писали, що Соня показала себе в ніжному образі.

На фото Кіперман позувала в білій сукні і без білизни. Красуня на одному фото присіла, вип'ятивши п'яту точку, а на другому - розвернулася боком, хвалячись бездоганними вигинами. Дівчина залишила волосся розпущеним, а образ доповнила босоніжками. Кадри вийшли світлими і захоплюючими, адже Соня любить хвалитися своєю красою.

Нагадавши, Брежнєва з "ВІА Гри" збентежила кадрами з красунею-дочкою, Плакидюк оцінила.

А ще Politeka писала, що юна дочка Віри Брежнєвої віддалася ніжності у ванній, мама може не схвалити.

Також Politeka повідомляла, що старша дочка Віри Брежнєвої виросла і затьмарила зоряну маму.