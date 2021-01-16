Солістка групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками " Юлія Саніна поділилася першими фото з відпочинку



Як передає Politeka.net, кадри співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Судячи з усього, у відпустку Юлія вирушила без свого чоловіка Валерія Бебко, чим дуже сильно засмутилася.

"Дивні відчуття вперше за 12 років бути десь однією, без @val_bebko ... Весь час інстинктивно обертаюся, щоб сказати йому «подивися, яка прикольна штуковина...", "Який вид..."Все таки, щасливими нас робить можливість поділитися своїми емоціями з кимось близьким", - поділилася артистка в підписі до посту.

Реакція Валерія не змусила себе чекати:



"Люблю тебе", - у першому ж коментарі під знімками написав музикант.



На опублікованих кадрах з Колумбійського міста Медельїна співачка постала в ідеальному вбранні туриста: короткі шорти, футболка і кросівки прекрасно підходили для міської прогулянки.

У коментарях під постом шанувальники здивувалися, чому співачка оговталася на відпочинок без свого коханого.

"Ти самаааааа??? Шок контент!!! А хто фоткає", "Ну нічого страшного, бувати одному буває вельми корисна", " а чому ви одна, Юлія?", "Юля, ти куди втекла?!", "Теж не можу без чоловіка відпочивати. Завжди разом. І на роботі, і вдома, і на відпочинку. Він мій найкращий друг, без нього все не те)) дуже вас розумію", " Ааа що? Фотографує не Вал?? Це як? Що ж це??",- писали здивовані фанати співачки.

Нагадаємо, Саніна з "Танців з зірками" зачарувала образом фатальної блондинки з короткою стрижкою:"невпізнанна".

Як повідомляла Politeka, партнер Саніної по "Танцях з зірками" підкрався ззаду, змусивши зірку попітніти: чоловікові таке б не сподобалося.

Також Politeka писала, що Юлія Саніна з "Танців з зірками" схвилювала похмурим виглядом і одкровенням:" якими б ви не були сильними..."



