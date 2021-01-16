Популярна американська співачка Біллі Айліш здивувала фанатів черговим перевтіленням

Знімки з 19-річною зіркою з'явилися у фанатському Instagram-акаунті.

Знаменита співачка Біллі Айліш засвітилася перед своїми шанувальниками з "кислотними" волоссям і "чортовими" ріжками.

Заради яскравих кадрів зірка з США вирішила скористатися спеціальним фільтром Instagram, який змінив Біллі Айліш колір очей і зробив її губки більш пухкими.

Біллі вирішила не сильно химерно одягатися заради фотографій, і в кадрі засвітилася в звичайній чорній футболці.

"Подивися на неї, вона чудова, я люблю її", - йдеться в підписі до опублікованих фотографій у фанатському Instagram-акаунті.

Публікація припала до душі шанувальникам і вони завалили 19-річну Біллі Айліш лайками.

Раніше ми розповідали, як популярна співачка Біллі Айліш порадувала своїх шанувальників новим пустощами.

На одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося свіже фото із зіркою. Красуня сиділа на задньому сидінні автомобіля, спершись на скло. 19-річна співачка з США трохи вилізла з машини, щоб позувати на камеру.

Зеленоволоса красуня вирішила трохи побалуватися і показала мову своїм шанувальникам.

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