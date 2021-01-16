Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала себе в природному вигляді перед камерами

Дженніфер Лопес в 51 рік може похвалитися ефектною зовнішністю і підтягнутою шкірою, яка виглядає досить доглянуто. Популярність Лопес продовжує зростати, тому артистка вирішила також відкрити власний магазин з косметикою, над якою довгий час працювала.

Цього разу в Instagram артистка також вирішила показати себе в домашньому вигляді – без макіяжу і фотошопу, зате з маскою на обличчі, яку Лопес вихваляє. Таким чином зірка вирішила показати, як насправді робить доглядові процедури і що потребує зволоження шкіри.

«Я вперше публікую це повне відео, де вперше спробувала лімітовану маску !!! Спойлер ... ми вирішили не брати за них 10 000 доларів. 😂 ",- жартома зазначила Лопес, радіючи новому догляду за собою.

Користувачі Мережі захопилися образом зірки:

"Будь ласка, не поводься так, ніби у тебе ще не було роботи; так! З усіма твоїми пластичними операціями? Звичайно, ти добре виглядаєш .. lol; ти така красива з макіяжем або без! 😍 ; Звичайно, вона робить ботокс. Її лоб не рухався вже багато років. Заморожений. Вона збрехала про це; Ну, я впевнений, що з усім ботоксом будь-який безлад на обличчі буде добре виглядати; все це зникне після прання; 😍 природна краса❤️; так, але вам теж був ботокс. Будь ласка, будьте чесні".

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Однак далеко не завжди артистка встигає привести себе в порядок перед концертами. Зокрема, деякі шанувальники відзначають, що останнім часом Лопес злегка поправилася і округлі стегна вже складніше приховати під одягом, враховуючи те, як Лопес любить виділятися на публіці.

Співачка пропадає в спортзалі годинами, завдяки своїй завзятості і тренувань Лопес навіть в 51-рік може похвалитися ідеальними формами, проте цього разу фанати помітили, що зірка дещо поправилася і її фігура округлилася.

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