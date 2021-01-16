У актора Володимира Конкіна підтвердили "Китайський" вірус
Як передає Politeka.net, про це повідомив Telegram-канал "Mash".
Позитивний тест на вірус прийшов акторові ще напередодні Нового року.
"1 січня лікарі не змогли застати його вдома - їм ніхто не відкрив двері. У підсумку з Конкіним вдалося зв'язатися, зараз він на самоізоляції. Також тест здала його директор і співмешканка Олена Переслені - у неї результат негативний", - йдеться в повідомленні.
відомо, що 69-річний актор зараз лікується вдома.
Актор зіграв у десятках фільмів, але справжню славу Конкіну принесла роль демобілізованого старшого лейтенант-розвідника Володі Шарапова в п'ятисерійному фільмі"Місце зустрічі змінити не можна".
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