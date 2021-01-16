Новий випуск другого сезону "Супермама" здивував поведінкою мами перфекціоністки, яка забороняє синові чіпати відполіровані речі

Так, в черговому випуску другого сезону шоу, в четвірці учасниць, що поборються за почесне звання, виявилися мама-перфекціоністка, мама мотиватор, мама дизайнер і мама непосида. Суперниці цього разу вирушили в будинок мами, яка перетворила будинок в ідеально-стерильний, одержима чистотою і порядком.

Наталя і Олексій щасливі в шлюбі вже 19 років, при цьому жінка більшу частину спільного життя провела в декреті. У пари двоє дітей-12-річний Микита і 17-річна Лера.

Старша дочка поїхала на навчання до Польщі, періодично вона дзвонить і пише батьком і спілкується з ними по відеочату. Тому Наталя займається тільки вихованням сина-підлітка і веденням домашнього господарства. Суперниці Наталії з перших хвилин були здивовані чистотою будинку. При цьому їм здалося, що перфекціонізм героїні виходить за рамки розумного, адже синові жінки не можна навіть чіпати чистий кран і мікрохвильовку голими руками. У власній комі хлопчикові теж розслабитися не можна-мама контролює весь порядок в будинку.

Наталя вважає, що головне призначення жінки – це бути господинею, смачно готувати і прибирати, не забуваючи про чоловіка. Суперниці порахували, що від напору жінки дочка просто втекла, а за жагою прибирання у Наталі ховається професійна нереалізованість Наталі, яка всю нерозтрачену енергію вклала в відполіровані поверхні кухні.

Користувачі Мережі досить бурхливо обговорили поведінку жінки під відео з випуском:

""Жіночі обов'язки", "чоловічі обов'язки", ми ростимо дочку як "зразкову дружину, хорошу господиню і маму", "чоловікові не обов'язково себе самого обслуговувати". Вибачте, мало не блеванула🤢; добре що дочка звалила з цього сексистського пекла; співчуваю героїні, у неї великі психологічні проблеми; люди з таким синдромом на заході вважаються хворими. їм належить лікування у психіатра; мені вже шкода майбутню дружину сина цієї жінки. Задовбає; пощастило доньці, що звалила в Польщу; бідна, майбутня невістка!); Сексизм і ОКР... ну що ж... Мамі на роботу треба . У неї вже винос мозку, ювелірно, зубочисткою . Там психіатр потрібен".

Нагадавши, учасниця реаліті" Супермама " змушує сина вищипувати брови і робити б'юті-процедури.

Як повідомляла Politeka, учасниця реаліті "Супермама" залишає вдома трирічну дочку одну, а сама йде танцювати тверк