Дружина популярного телеведучого Андрія Джеджули Юлія Леус не припиняє спілкуватися зі своїми шанувальниками

Так, дівчина вирішила пооткровенничать з передплатниками в своєму Instagram.

В Instagram Stories віддані фанати просили Юлію Леус показати себе в тій чи іншій ситуації. Або ж вони писали певну дату, а дружина шоумена публікувала зі свого фотоархіву знімки.

Спершу хтось попросив її показати себе в стані алкогольного сп'яніння.

"А п'яненьку можна?"- поцікавився фанат і Юлія Леус опублікувала відео, мабуть, з нічного клубу, на якому видно, як вона підспівувала пісні, що доноситься з колонок.

Пізніше Юлію Леус попросили показати, як виглядає її живіт до вагітності. Дівчина для цього виставила у відео, де вона позує стрункою в короткому топі, який лише підкреслює її ідеальну фігуру.

"Шкільні роки", - йдеться в підписі до знімка з сімейного архіву. На ньому можна побачити маленьку Юлію, яку батьки відправили в перший клас.

"Поділіться, як ви залишаєтеся такою худою?",- задався питанням підписник, на що Юлія Левус відповіла наступне: "Я вже не худа, +24 кг вже". Дружина шоумена також опублікувала ніжне фото, де вона вже на великому терміні вагітності.

Раніше ми розповідали, що телеведуча і модель Юлія Леус, яка чекає дитину, звинуватила свого чоловіка в насильстві, через що вона потрапила в лікарню.

Причиною різкого погіршення самопочуття став нібито стрес, пережитий після сварки з чоловіком. Юлія звинуватила Джеджулу в домашньому насильстві і в тому, що він зовсім не дбає про неї і їх майбутнього малюка.

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