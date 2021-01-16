Шоумен Максим Галкін вшанував пам'ять померлої матері в день її 80-річчя

Як передає Politeka.net, зворушливе відео артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Наталія Григорівна пішла з життя 16 років тому після тривалої боротьби з раком.

Смерть матері, якій було всього 63 роки на момент смерті, стала ударом для Максима. Він возив її лікуватися в США та Ізраїль, але нічого не допомогло.

"Сьогодні мамі виповнилося б 80 років. Мамочка, пам'ятаю, люблю", - зворушливо повідомив Галкін у підписі до архівного відео. На опублікованих кадрах ще зовсім юний Галкін знімав свою маму на камеру.

Шанувальники в коментарях під постом також висловили свій жаль у зв'язку з важкою втратою Галкіна.

"Ваша мама б Вами дуже пишалася!", "Мама, найкраще створіння на світі, з днем народження Маму", "Щирі співчуття", "У мами є риси схожі на Аллу", "її душа щаслива зараз бачити які у неї діти і онуки", - писали під постом шоумена.

Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».

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