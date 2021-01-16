Стало відомо, як змінилося життя Меган Маркл і принца Гаррі після втечі з королівського палацу

Про це пише тематичне видання Grazia.

Близький друг герцогів Сассекських зізнався, як себе почуває зіркова пара після того, як вони переїхали з Великобританії в США.

За його словами, після відмовила від повноважень подружжя відчуває себе набагато краще, ніж раніше: вони задоволені тим, чим займаються в даний момент.

Однак, як стверджує друг Маркл і Гаррі, онук королеви Єлизавети II убитий горем на тлі того, що погіршилися відносини з членами королівської сім'ї.

«Я думаю, він убитий горем через ситуацію, що склалася з родичами. Вам необов'язково про це знати, але я думаю, що це так», — додав журналіст Том Бредбі, який супроводжував герцогів Сассекських в декількох поїздках.

Королівська сім'я досі не може змиритися з рішенням герцогів втекти з палацу і воно стало для них болючим. Це пов'язано з тим, що раніше ніхто не відмовлявся від повноважень і добровільно не збігав з палацу.

"Неясно, як все це буде розвиватися далі», - резюмував Бредбі в спілкуванні з колегами.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл і принц Гаррі ошелешили Кейт Міддлтон в її день народження.

Як відомо, свій день народження герцогиня Кембриджська відзначала 9 січня, і через пандемію і локдауну їй довелося провести свято в колі чоловіка і дітей.

У день народження Кейт Міддлтон побачила вітальну листівку і подарунок від Меган і Гаррі після того, як поговорила з мамою і Єлизаветою II. І такий жест з боку родичів зворушив герцогиню.

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