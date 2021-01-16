А як все просто!

Суддя "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом закуски з болгарського перцю

Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування кухар показала на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Яскрава закуска з красивого різнобарвного болгарського перцю з кунжутом - готується дуже просто і, впевнена, сподобається вам", - повідомила Єлизавета в підписі до відео.

Для страви вам знадобиться:

7 шт. болгарських перців

3 зубчики часнику

10 г кунжуту (1 ч. л. з гіркою)

30 мл кунжутного масла (1, 5 ст. л.)

сіль (за смаком)

Спочатку потрібно підготувати перець: викладіть перці в конверт з пергаменту і запечіть під грилем при температурі 200С до готовності, періодично перевертайте. Перекладіть вже готові перці в поліетиленовий пакет і залиште до повного охолодження, а після зніміть з нього шкірку і очистіть від насіння.

Перець потрібно буде нарізати тонкими скибочками.

Переходимо до заправки: 50 мл соку, що залишився від запеченого перцю, потрібно змішати з кунжутним маслом, видавити в суміш часник, додати сіль і добре перемішати.

Далі потрібно полити заправкою перці, перемішати і відправити в холодильник на 2-3 години. Охолоджену масу відкиньте на сито, дайте стекти. Викладіть готову закуску на тости, зверху посипте обсмаженим кунжутом і подавайте.





"Ця закуска займе гідне місце на святковому столі, буде яскраво сяяти і смачно перетравлюватися", - підсумувала кухар.

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