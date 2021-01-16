Стало відомо, як пенсії в Україні змінилися за останній час

Як передає Рoliteka.net, про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду.

Згідно з даними ПФУ, за останній квартал 2020 року розмір пенсій зріс на 96,91 грн або на 2,8% (на 1 жовтня 2020 року середній розмір пенсій склав 3 410,60 гривень).

Як відомо, з 1 грудня 2020 року у трьох мільйонів українських пенсіонерів збільшилися виплати - через те, що зріс розмір прожиткового мінімуму. Так мінімальна пенсія збільшилася з 1712 до 1769 грн.

За весь 2020 рік середній розмір пенсій зріс на 424,53 грн або на 13,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій склав 3082,98 гривень).

Станом на 1 січня 2021 року в Україні всього налічувалося 11 130 954 пенсіонера. Середній розмір виплати склав 3 507,51 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні з 1 липня 2021 року максимальний розмір пенсій збільшать на 850 гривень до 18 540, а в грудні до 19 340 гривень. Такі дані наведені в бюджеті на цей рік.

Доплата за кожен рік стажу понад норму в липні збільшиться з 17,69 до 18,54 грн, а в грудні – до 19,34 грн.

Мінімальна пенсія з 1 липня складе 1854 грн, а з 1 грудня - вже 1934 грн.

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