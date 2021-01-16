Українська співачка Настя Каменських, відпочиваюча на Мальдівах, блиснула фігурою в ляльковому міні-бікіні рожевого кольору

Каменських після схуднення завжди привертає увагу до себе за допомогою відвертих образів з незмінним акцентом на свою фігуру. Під час відпустки на Мальдівах ж зірка і зовсім не скромничає, підбираючи кожен день для прогулянки на пляжі найрізноманітніші і відкриті бікіні. Цього разу "ляльковий" купальник рожевого кольору ідеально підкреслив її форми.

Всі прекрасно знають, що наш організм відчуває величезний стрес при різкій зміні звичного способу життя, тому Каменських завжди і скрізь слід певного режиму навіть у відпустці. Каменських прокидається о 6 ранку, а лягає спати о 9-9:30 вечора. Також зірка п'є багато води і їсть 4-5 разів на день маленькими порціями, щоб контролювати вагу.

Як видно, під час відпочинку зірка також влаштовує пляжні прогулянки разом з чоловіком досить ранніми ранками, щоб насолодитися часом удвох. Фанати не змогли пройти повз, оцінила першою фото і сама Оля Полякова:

"Боже яка краса!!!! 🔥 ; геній чистої краси😱; красива, Сонячна 💛; Настенька яка ж Ви красуня; Десь під пальмою кривою, махала Настя гривою. 😍; Як приємно дивитися на радісних і щасливих людей, на душі так тепло стає🥰; Ви там на приколі, 🤣волосся в гору не як не можуть бути; Струнка😍красуня 👌🏻👌🏻👌; фото заряджає 👍🏻😍; Чарівна красуня 🌸; Прекрасна богиня на пляжі; щось схуднула... пышненькая краще була».

За словами Каменських, вона встає рано вранці на пробіжку і відвідує спортзал, щоб підтримувати себе у формі, хоча раніше її і критикували за зайву вагу. Зараз співачка показує, як веселиться на пляжі і дивує новими трендовими образами.

Нещодавно зірка поділилася з яскравими фото для і показала новий образ, в якому вийшла в сет. Невелике неонове плаття підкреслило вигини зірки, а розстебнуті гудзики на зоні декольте підкреслили бюст. У той же час через фільтри зовнішності Насті стала несхожою на себе.

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