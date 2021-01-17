Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук здивував зверненням до шанувальників



Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці знаменитості.



Вихідні в Києві почалися з морозної і сонячної погоди, а температура опустилася до 16 градусів нижче нуля.

Шоумен вирішив випробувати прихід справжньої зими на собі.

"Доброго ранку, хлопці. Я зараз скажу дуже крамольну штуку (поки 15-річні гуглять, що таке "крамольний"). Я балдію від такої погоди. Мінус 16, сонечко, снігу ще не вистачає", - поділився Остапчук.

Під час прогулянки з ним також сталася неприємність. Телеведучий поскаржився, що у нього розрядився телефон і, судячи з опублікованого відео, в самий невідповідний момент - Остапчуку не вдалося записати сторіс до кінця.

Раніше Володимир виклав в сторіз кадри з триповерхового пентхауса площею 140 квадратних метрів з виходом на дах і чудовим видом.

Він жартома підписав" ми переїжджаємо", звертаючись до дружини в соцмережі. Апартаменти явно сподобалися телеведучому, але, ймовірно, виявилися не по кишені.

Нагадаємо, що задоволений Остапчук показав, як його балує нова кохана

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в сукні з розрізами розтанула в обіймах чоловіка

Також Politeka писала, що дружина Остапчука заговорила про дітей через три місяці після весілля