Українська співачка і солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха показала, як проводить час на відпочинку
Відеоролики зірка опублікувала у своєму Instagram.
Так, Вікторія Смеюха зізналася, що в ОАЕ вона відвідала концерт скандального російського репера Тіматі, якого вважають улюбленцем Володимира Путіна.
Співачка вирішила відкрити нову рубрику в своєму мікроблозі, в якій вона буде публікувати кадри з виступів інших артистів.
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"Мені давно хотілося зробити щось подібне! Моя нова і постійна рубрика! Знайомтеся - "Віка не на сцені", - написала вона в мікроблозі.
За словами Вікі з "НеАнгелів", російський репер Тіматі - зірка з багатотисячною аудиторією, «пришкільними» текстами і особливою енергетикою.
Під кілька композицій Тіматі українська співачка потрясла своїми розкішними формами, а на відео можна ще побачити, як вона підспівувала улюбленцю Путіна.
"Із задоволенням перейнялася і потанцювала, спасибі! Залишайтеся на зв'язку, зовсім скоро мою нову рубрику чекає поповнення", - додала Вікторія Смеюха у своєму мікроблозі.
Але не всім шанувальникам сподобалася нова рубрика. Хтось із користувачів став гадати, на концерт якого виконавця Вікторія Смеюха потім відправиться.
А були й такі, які розкритикували віку з "НеАнгелів" за те, що вона розважалася в ОАЕ на концерті улюбленця Володимира Путіна.
"Жах", " коли це було?", "Чому концерт Тіматі виглядає, як ніби я в караоке співаю його пісні? Це реально хавают в Дубай?", "Дивитися і читати гидко. Відписуюся"," Віка, це твій вибір) подобається, значить ходи на його концерти", - написали вони під публікацією.
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